Nog meer onheil in lagere klassen: Duffel doet het seizoen niet uit

Vorige week schetste onze redactie al hoe er een schokgolf door de lagere afdelingen van ons vaderlandse voetbal gaat. Toen al was duidelijk dat ook KFC Duffel (2e amateurklasse) met financiële perikelen kampte. De club sprak over een "acuut probleem" waarbij "de spelers zouden moeten inleveren".

"We hebben een boete gekregen van de belastingsinspectie die redelijk zwaar doorweegt en die we niet op voorhand hadden kunnen budgetteren. En een van onze hoofdsponsors heeft niet betaald. Dat zijn de belangrijkste redenen om vandaag te beslissen dat het voor dit seizoen stopt", legt voorzitter Denis Raveschot uit aan onze redactie.

"We hebben vanavond twee pistes voorgelegd aan de spelers: het seizoen gratis uitdoen of de overeenkomsten ontbinden. In het begin was er een meerderheid die wou voortspelen, ook al was het gratis. Maar uiteindelijk wilde een meerderheid de contracten ontbinden."

"De meeste spelers zoeken liever andere oorden op. Het is jammer dat er zoveel geld omgaat in de tweede amateurklasse", zucht Raveschot. "Dat is toch wel een probleem. Er zullen nog ploegen zijn die de tering naar de nering moeten zetten."

Wat brengt de toekomst? "Volgend jaar maken we een doorstart in eerste provinciale, waar we waarschijnlijk met 9 punten minder beginnen. Onze jeugd, veteranen en dames kunnen dit seizoen blijven spelen. Het gaat alleen om de eerste ploeg, voor de rest is er geen effect op de werking van de club. Ik ben 15 jaar voorzitter. Dit is jammer." De behaalde resultaten van Duffel dit seizoen worden wellicht geschrapt.