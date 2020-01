"Greek Freak" als kind zo blij bij PSG: "Had hier met Neymar kunnen zitten"

Vooral Giannis Antetokounmpo en zijn broer Thanasis waren in hun sas in het Parc des Princes. Juichend als kleine kinderen stormden ze de kleedkamer binnen. Antetokounmpo groeide als kind van Nigeriaanse ouders op in Griekenland en is dus vertrouwd met het voetbal.

"Ik had makkelijk een voetballer kunnen zijn", zegt hij nadat hij wat met de bal had gejongleerd. "Alleen heb ik voor basketbal gekozen. Of beter: het basketbal heeft mij gekozen. Maar ik had hier best in de kleedkamer met Neymar en Mbappé kunnen zitten."