Goffin maakt indruk in Australië: "Hij zal ver geraken"

Kwartfinale moet kunnen

De hitte van Australië speelde in het verleden niet altijd in het voordeel van Goffin. Maar we hebben het weerbericht in Melbourne bekeken voor de volgende 10 dagen. En wat blijkt? Het wordt enkel volgende woensdag nog echt warm en die dag speelt Goffin niet. Alle andere dagen wordt het ten hoogste 26 graden. Goffin zal het graag zien.

Daar zijn een aantal argumenten voor: zijn resultaten dit seizoen, de solide match tegen Chardy en zijn tabelhelft in Melbourne. En dan is er nog het weer.

Het is altijd gevaarlijk om in het tennis boude voorspellingen te doen, maar deze keer doe ik dat toch: met minder dan de kwartfinales mag David Goffin niet tevreden zijn. Wie weet haalt hij zelfs zijn allereerste halve finale op een grandslamtoernooi?

Weg met de timide Goffin!

David Goffin staat weer op de rand van de top 10. Op de prestigieuze ATP Cup, waar toch de absolute top van het mannentennis aan deelnam, bewees hij dat dit niet toevallig is. Hij klopte er zijn angstgegner Grigor Dimitrov en vooral Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld. Toch is dit niet een toernooi dat de groten er zomaar bijnemen. Je voelt aan alles dat deze formule de Daviscup op termijn zal verdringen als dé landencompetitie van het jaar.

Demonstratie tegen Chardy

Onze landgenoot wordt dit seizoen dan ook zelden gebroken. Hij is ook veel constanter geworden. In het verleden kende Goffin in een toernooi, maar vooral ook binnen 1 wedstrijd, altijd wel een flauw momentje. Dat staat hij zichzelf nu niet meer toe, zo lijkt het wel.

Wat Goffin tegen de Fransman Chardy liet zien in de eerste ronde op de Australian Open was prima. Hij liet de Fransman nooit in zijn spel komen. Alles begint met een uitstekende opslag. Daar is de voorbije jaren flink aan gesleuteld. Goffin slaat nu doorgaans meer aces dan zijn tegenstander (ook tegen Chardy: 8 tegenover 2). Toch knap voor iemand van 1 meter 80: het betekent dat hij het maximale haalt uit zijn hefbomen.

Gunstige loting

De eerste horde is genomen voor Goffin, de volgende tegenstander wordt de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die momenteel 64e staat op de wereldranglijst. Ze speelden al drie keer tegen mekaar en telkens won Goffin.

Als de logica wordt gerespecteerd, speelt Goffin in de derde ronde tegen de Rus Roeblev. Die schakelde hem uit op de US Open in 2017, maar een Goffin in vorm moet de Rus aankunnen. En nu we toch bezig zijn: in een eventuele achtste finale is Alexander Zverev een potentiële opponent. Maar Zverev is niet bepaald in bloedvorm. Op de ATP Cup verloor hij alle drie zijn partijen. De weg naar de kwartfinales ligt dus open als Goffin fit blijft.

Vanaf dan wordt het echt lastig: in zijn tabelhelft staat de Rus Daniil Medvedev, maar je weet nooit dat die op een dag struikelt over een lager gerangschikte speler. De sky is dus een beetje the limit.

Gert Gommé