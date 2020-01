12e plaats voor Kim Meylemans in Innsbruck

Kim Meylemans gleed in de eerste run naar de 15e tijd en in de tweede run naar de 11e tijd. Dat leverde haar in totaal de 12e plaats op met een chrono van 1'48"47. Daarmee was ze 1 seconde trager dan de Duitse winnares Lölling.

In de WB-stand staat de onze 23-jarige landgenote nu 8e met 744 punten. De leidersplaats in voor Lölling met 1.052 punten.

Volgende vrijdag komt Meylemans opnieuw in actie. Dan staat in Köningssee in Duitsland de 6e van in totaal 8 WB-manches op het programma.