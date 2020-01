Nick Kyrgios vuurt aces af voor slachtoffers bosbranden

"Bad boy" Nick Kyrgios toont zijn goed hart en doet de komende weken een duit in het zakje. Met 200 Australische dollar (of 125 euro) voor elke ace wil hij zijn getroffen landgenoten hulp bieden.

Vannacht gaat in Australië het nieuwe tennisseizoen van start. Ook in de sportwereld zijn de bosbranden down-under een thema.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is een gebied anderhalf keer zo groot is als België afgebrand. Honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan. Lees meer over de bosbranden op VRT.NWS.