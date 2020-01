Aanwinst Bennett debuteert in Australië voor Deceuninck-Quick Step

Het nieuwe wielerseizoen wordt naar goede gewoonte op gang gebracht in Australië, met de Tour Down Under (21/01-26/01). Een week later staat de Race Torquay (1.1), een nieuwe ééndagswedstrijd op de UCI-kalender, op het programma, gevolgd door de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de eerste rittenwedstrijd van de WorldTour.

Deceuninck-Quick Step, de succesvolste ploeg van vorig seizoen, heeft zijn selectie voor die twee ééndagswedstrijden vandaag bekendgemaakt. Op de selectie voor de Tour Down Under is het nog wat wachten.

Aanwinst Sam Bennett is twee keer de kopman. De Ierse snelle man en kampioen van zijn land hoopt meteen te scoren voor zijn nieuwe werkgever. Met Iljo Keisse en Dries Devenyns krijgt hij ook twee Belgen met zich mee.

Ploegleider Rik Van Slycke heeft vertrouwen in de selectie: "We zijn klaar voor verschillende scenario's. Het zijn twee moeilijke wedstrijden, waar aanvallers en sprinters het kunnen halen. Het wordt onvoorspelbaar, maar ik heb vertrouwen in onze ploeg."

Elia Viviani, die in het tussenseizoen Deceuninck-Quick Step ruilde voor Cofidis, won vorig seizoen de Cadel Evans Great Ocean Road Race.