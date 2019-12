Lukaku en Hazard bij beste 10 schutters van afgelopen PL-decennium, Agüero op 1

Romelu Lukaku speelt nu dan wel bij Inter, de voorbije jaren was hij actief bij verschillende Engelse clubs: Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Tijdens die periode maakte Lukaku liefst 113 goals op 252 matchen in de Premier League.

Er zijn niet veel spitsen die beter doen. Huidig City-spits Sergio Agüero staat helemaal bovenaan met 174 stuks op 254 matchen. Daarna volgen Harry Kane (2e, 136/200) en Wayne Rooney (3e, 114/248). Lukaku is op 1 goaltje van Rooney blijven steken.

Ook Eden Hazard, intussen speler van Real Madrid, is terug te vinden in de top 10. In zijn periode bij Chelsea vond Hazard op 245 wedstrijden 85 keer de weg naar de netten. Hij is zo 7e in de topschutterslijst.