Goffin opent seizoen op gloednieuwe ATP Cup: "Leuk weer voor je land te spelen"

Eind november eindigde een lang seizoen enigzins ontgoochelend voor Goffin met de uitschakeling in de groepsfase van de Davis Cup. Maar onze landgenoot krijgt meteen een nieuwe kans om de Belgische eer te verdedigen in de ATP Cup, een gloednieuw landentoernooi van 3 tot 12 januari.

"Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe evenement", zei Goffin. "Op papier ziet het er fantastisch uit. Een fantastische plek, indrukwekkende stadions, het ziet er echt goed uit. Ik kijk er dan ook naar uit. Hopelijk wordt het echt een leuk toernooi."

"Ik vind het leuk om opnieuw voor mijn land te spelen. Ik houd ervan om België te vertegenwoordigen en voor vrienden, het team en België te spelen. We beginnen het jaar met een groot toernooi met een nieuw format. Er wachten ons veel fantastische wedstrijden om het seizoen mee aan te vatten. Ik vind het super."

Op de ATP Cup zijn er ook tot 750 punten voor de ATP-ranking te verdienen. Dat is niet het geval in de Davis Cup. "In de eerste plaats speel je natuurlijk voor je land. En als je op het eind ook nog wat punten extra achter je naam hebt, dan is dat ook goed voor je ranking. Je probeert dus elk punt en elke game te winnen, om zo ook wedstrijden te winnen voor je land."