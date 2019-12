Vanmarcke: "Ik geloof nog altijd dat ik een monument kan winnen"

Sep Vanmarcke, Alberto Bettiol, Sebastian Langeveld en aanwinst Jens Keukeleire: EF Education First mag met ambitie toewerken naar de kasseiklassiekers.

"We hebben 4 renners voor de finale. We zijn sterk gewapend voor de topkoersen", legt Sep Vanmarcke uit bij Cyclingnews.com. "We zullen in de finales meerdere kaarten kunnen uitspelen, zoals andere ploegen dat ook doen."

"De cohesie tussen de renners is goed. In 2011 hadden we bij Garmin-Cervelo met Hushovd, Haussler, Hammond, Farrar en Vansummeren ook heel veel grote namen, maar zij wilden allemaal iets voor zichzelf. In deze ploeg zullen we allemaal goed samenwerken."

En als het even kan, wil Vanmarcke zelf die vette vis op zijn erelijst zetten. Vanmarcke werd dit jaar achtervolgd door pech in het voorjaar, maar werd toch nog 4e in Parijs-Roubaix.

"Ik ben nog erg gemotiveerd. Ik ben er al vaak dichtbij geweest en ik heb het altijd opgenomen tegen de beste renners. In de sprints had ik bijvoorbeeld wat pech, maar ik kan wedijveren met de rest. Als op een dag alles perfect gaat, dan kan ik zo'n grote koers winnen."

"Ik denk nog altijd dat dat mogelijk is. Als ik wat meer geluk zou hebben gehad, als ik de juiste keuzes gemaakt zou hebben of als ik iemand geflikt zou hebben, dan zou ik al een monument gewonnen hebben. Daarom blijf ik er in geloven."