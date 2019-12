Wout van Aert na 5e plek: "Heb echt genoten en mezelf zelfs verbaasd"

Wout van Aert tastte wat in het duister bij zijn comeback, maar eindigde uiteindelijk knap 5e in Loenhout: "Dat had ik nooit durven hopen. Ik heb mezelf verbaasd."

"Het deed heel veel deugd om weer te kunnen crossen. Ik heb echt genoten vandaag. Het publiek was superleuk en ik heb mezelf kunnen tonen." Bijvoorbeeld met zijn razendsnelle start. "Dat ben ik blijkbaar nog niet verleerd. Zo heb ik toch meteen eens op kop kunnen rijden. Ik heb de mensen meteen waar voor hun geld gegeven."

Van het been waaraan hij geopereerd is, had hij nauwelijks last. "Ik heb tijdens de koers niets gevoeld, enkel in de 2e helft een beetje in mijn rechterheup. Er waren nochtans verraderlijke stukken, waar je moest afstappen. Dat heeft toch telkens een impact op je rechterbeen. Maar het ging vlot en voelde heel goed. Dit is iets waar ik de komende dagen op kan voortbouwen."

We zien Van Aert op 4 januari in Gullegem opnieuw in het veld. "Daarna rijd ik ook nog het BK. Afhankelijk van hoe die wedstrijden gaan, zal ik beslissen of ik het WK rijd. Ik wil daar enkel naartoe gaan om te presteren. Als ik denk dat dat mogelijk is, dan maken we een planning op dat ik daar op mijn best kan zijn."