Nieuwe ploegmaat Campenaerts breekt arm na incident: "Hij bezeerde zichzelf"

Tijdens een trainingsrit in Zuid-Afrika, Kaapstad, werd Nicholas Dlamini aan de kant gezet door de lokale ordediensten van het park. De renner reed rond in het Nationaal Park Tafelberg, waar 2 handhavers van het park hem tegenhielden en tegen (en in) de auto duwden.

Beelden van het incident werden op Twitter geplaatst, waarop te zien is hoe Dlamani hardhandig wordt toegetakeld.

Het Nationaal Park reageerde inmiddels met een officieel bericht. "De renner brak zijn arm nadat hij zich had verzet tijdens een arrestatie in het Nationaal Park Tafelberg", klinkt het.

"Volgens de handhaver van dienst in het park had de renner het Silvermine-gedeelte betreden zonder te betalen. Wanneer ernaar gevraagd, gaf de renner ook geen bewijzen van betaling. Tijdens zijn onderzoek bezeerde hij vervolgens zichzelf", aldus de reactie van het Nationaal Park Tafelberg.

Het park vraagt omstaanders om hun getuigenissen te delen en onderzoekt het incident verder. De 2 handhavers in kwestie zullen ook ondervraagd worden.

NNT Pro Cycling reageerde al via Twitter. "We zijn ons bewust van de video van een van onze renners, Nic Dlamini. Momenteel ondergaat hij een medisch onderzoek. Daarna zullen we een volledige update omtrent de situatie kunnen geven."