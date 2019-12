"Geen enkele speler of trainer is fan van kerstvoetbal, maar we voeren uit"

Voor Zulte Waregem zit het er na de training inderdaad op. Cercle Brugge is bijvoorbeeld op afzondering. Geen kerstfeest dus. "Ik kan me wel voorstellen dat een nieuwe coach die de club moet redden, dat doet", vindt Essevee-coach Francky Dury. "Ik kan het plaatsen, maar of ik het begrijp, dat is een ander verhaal."

"Het is toch heerlijk als je elke dag het mooiste beroep ter wereld kan uitoefenen", vindt Sammy Bossut dan weer. "We kunnen deze namiddag nog even genieten van kerst en dan goed rusten."

Trainen op kerst. Het is een verplicht nummer voor de voetballers uit de Jupiler Pro League. Ook voor de spelers van Zulte Waregem. Davy De fauw: "Het blijft kerstdag dus het is toch een speciaal gevoel. Ik zou misschien liever bij mijn familie zijn, maar goed, dit hoort er ook bij."

"Tot het einde vechten voor die 6e plaats"

Morgen speelt Zulte Waregem tegen Club Brugge. "Club Brugge is de toekomstige kampioen van dit seizoen", voorspelt Bossut. "We zullen dus wakker moeten zijn." De fauw: "Het wordt een enorme uitdaging. Vorig jaar hebben we daar drie punten gepakt. We zullen dat nu opnieuw proberen, maar het wordt niet makkelijk."

Ook in de halve finales van de Beker van België staan de twee clubs tegenover elkaar. En hoe zit het met de Play-off I-ambitie van Essevee? "De weg is nog lang. We zullen waarschijnlijk tot het einde vechten voor die 6e plaats. We doen er alles aan om het te bereiken."