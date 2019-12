Mario Mandzukic gaat zijn geluk beproeven in Qatar

Mario Mandzukic streek in de zomer van 2015 neer bij Juventus. In 162 wedstrijden voor de Oude Dame scoorde hij 44 keer. Maar dit seizoen paste hij niet meer in de plannen van coach Maurizio Sarri. De aanvaller speelde nog geen minuut en kiest eieren voor zijn geld.

Mandzukic heeft een contract ondertekend bij Al-Duhail uit Qatar, waar hij naar verluidt een slordige 7,5 miljoen euro per jaar zal opstrijken. Bij Al-Duhail komt Mandzukic, die eerder voor Bayern, Atletico en Wolfsburg speelde, met Mehdi Benatia een ex-ploegmaat tegen. De Marokkaanse verdediger ruilde begin dit jaar Juventus voor de Qatarese eersteklasser.