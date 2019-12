Rüdiger na nieuw racistisch incident: "Wanneer stopt deze nonsens?"

Tijdens Tottenham-Chelsea riep de stadionomroeper tot 3 keer toe de thuissupporters op om zich te gedragen, maar het duel werd niet stilgelegd. Tottenham-fans hadden oerwoudgeluiden gemaakt richting Rüdiger. De verdediger van Chelsea deed zijn beklag op Twitter.

"Het is heel jammer opnieuw racisme in een voetbalwedstrijd te zien, maar het is heel belangrijk om erover te praten", schrijft Rüdiger. "Anders zal het over enkele dagen weer vergeten zijn."

"Ik wil Tottenham als club er niet bij betrekken omdat ik weet dat dit het werk was van slechts enkele idioten. De voorbije uren heb ik heel wat berichtjes met steun gekregen, ook van Spurs-fans. Bedankt daarvoor."

"Ik hoop echt dat de schuldigen worden gevonden en bestraft. In een modern stadion als

dat van Tottenham met tientallen tv- en veiligheidscamera's moet het mogelijk zijn hen te identificeren en te straffen. Zo niet, zijn er vast en zeker getuigen die het incident gezien en gehoord hebben."

"Het is zo'n schande dat racisme in 2019 nog altijd bestaat. Wanneer stopt deze nonsens?"