Witsel laat in Lapland een eerste keer zijn gehavende gezicht zien

Twee weken geleden maakte Dortmund bekend dat Axel Witsel thuis van de trap gevallen was en dat hij letsels in zijn gezicht opgelopen had, met een operatie aan zijn mond en gelaat tot gevolg.

Toen al stond het vast dat Witsel de resterende 4 wedstrijden van Dortmund deze maand zou missen. Zo was hij gisteren afwezig in de 2-1-nederlaag tegen Hoffenheim, de laatste partij van Dortmund voor de winterstop.

Vandaag heeft Witsel beelden op Instagram gepost die tonen dat hij op vakantie is in de sneeuw. Lapland biedt hem en zijn gezin de nodige verstrooiing.

Witsel komt zelf een paar keer met zijn gezicht in beeld en zo is duidelijk te zien hoe hij aan zijn rechteroog nog de sporen draagt van zijn val.