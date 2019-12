Zelfs Leicester-coach Rodgers heeft lof voor De Bruyne: "Wereldklasse"

De Bruyne blonk tegen Leicester City onder andere uit met een prachtige assist. Maar volgens Guardiola was de rol van de Rode Duivel veel groter dan dat. "Hij heeft de match voor ons gewonnen. Hij speelde ongelooflijk. Kevin is een spectaculaire speler."

"Ik heb hem nooit anders geweten. Zijn toewijding is zo groot. Kevin De Bruyne is een vechter. Hij stopt intensiteit in ons spel. Zijn match tegen Leicester was zijn beste prestatie sinds lange tijd", besloot een dolgelukkige Guardiola.

Ook Brendan Rodgers, de coach van de tegenstander, kon zijn bewondering niet verbergen. "We moeten de kwaliteit van Manchester City respecteren. Technisch spelen zij op een ander niveau. De prestatie van Kevin De Bruyne was wereldklasse."