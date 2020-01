Team van Tien (2): wie waren beste links- en rechtsachter van het decennium?

Beste linksachter: Olivier Deschacht

"Bij de nationale ploeg heeft hij misschien geen grote carrière gemaakt, maar bij Anderlecht was zijn naam een constante het voorbije decennium. Vaak werd hij bij de aankoop van een nieuwe linksachter naar het achterplan verdreven, maar telkens keerde hij terug."

"Al 18 jaar op post en veroverde in dit decennium alleen al 5 titels. Zijn staat van verdienste bij Anderlecht is bijzonder groot", vindt Bert Sterckx.

Zoals hij bij Anderlecht jarenlang de concurrentie op de linksachter aftroefde, zo deed Olivier Deschacht het ook in onze peiling. "Hij is door veel concurrenten uitgedaagd, maar heeft een veel mooiere carrière uitgebouwd dan iemand kon voorspellen", vat Tom Boudeweel het samen.

Beste rechtsachter: Thomas Meunier

Op de rechtsachter al even weinig discussie onder het Sporza-panel als bij de linksachter. Thomas Meunier wint met een overweldigende meerderheid.

"Hij is het schoolvoorbeeld van een succesvolle reconversie van een behoorlijke spits tot een moderne rechtsachter", zegt Peter Vandenbempt. "Hij combineert alle kwaliteiten van zo'n back: fysiek vermogen, duelkracht, veel offensieve kwaliteiten en scorend vermogen."

Frank Raes: "Meunier is bij Club echt wel uitgegroeid tot een topper op de rechtsachter, die als ex-aanvaller zeer offensief is ingesteld. Hij is ook een man met persoonlijkheid."

"Een prachtig voorbeeld van hoe een omgeschoolde aanvaller het tot een internationale topvoetballer op de rechstachter kan schoppen", zegt Stef Wijnants. "Hij maakte een gestage opgang bij Club Brugge tot vaste waarde bij PSG en de nationale ploeg."

