Mist houdt halve Belg Kriechmayr niet van winst in Val Gardena én WB-leiding

De wedstrijd in Val Gardena werd 2 keer onderbroken door de moeilijke zichtbaarheid. In eerste instantie ging het om een gedwongen pauze van 40 minuten, in tweede instantie moesten de skiërs bijna 1,5 uur wachten.

De 28-jarige Oostenrijker haalde het voor de Noor Kjetil Jansrud (op 0"10) en de Duitser Thomas Dressen (0"22). Het was zijn 3e zege in een Super-G, naast 2 afdalingen.

Kriechmayr neemt met 312 punten de leiding in het algemeen klassement van de Wereldbeker over van de Fransman Alexis Pinturault (264). De Oostenrijker is ook de nieuwe leider in de Wereldbeker Super-G, met 196 punten. Hij passeert zijn landgenoot Matthias Mayer (184).