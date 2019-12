2x EK-brons levert ruiter Barbara Minneci (50) Trofee Victor Boin op

Minneci is al jaren een belangrijke naam binnen de paralympische beweging. Ze deed al aan competitie voor ze op 25-jarige leeftijd, tijdens haar studies architectuur, getroffen werd door kanker.

Na tien moeilijke jaren, vol operaties en hervalmomenten, vond ze het plezier van de paardensport terug. Door een verlamming aan haar linkerbeen rijdt Minneci in de amazonehouding (twee benen langs dezelfde kant). Ze beoefent het paradressuur, de enige discipline op het programma van de Paralympische Spelen.

Minneci vormt momenteel een tandem met haar paard Stuart. Het duo kan terugblikken op een erg sterk jaar 2019, met tal van podiumplaatsen in de belangrijke CPEDI***-competitie. Op het EK in Rotterdam zette Minneci de kers op de taart met Europees brons in zowel de individuele proef als de vrije kür op muziek.

Jurvoorzitter Denis Jaeken motiveert de keuze voor Minneci. "Barbara is een belangrijke ambassadrice van de paralympische beweging in ons land. Haar topsportcarrière is niet enkel opvallend omwille van de duur ervan, maar is ook een bewijs van haar constante wil om te blijven verbeteren. Het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk dat mooie jaar 2019, voor haar een absoluut hoogtepunt."

Minneci krijgt haar trofee op 22 januari in het Sportimonium in Hofstade. Ze volgt Paralympische skiester Eléonor Sana op.