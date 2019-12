Delfine Persoon: "Bij contract voor rematch met Taylor kan ik dat nog aannemen"

"Voor mezelf heb ik het wel een plaats kunnen geven. Op papier heb ik niet gewonnen, maar ze noemen mij "The People's Champion" in de States (de kampioen van het volk, red). Dat is ook mooi."

Ze kwam nog 1 keer terug op de felbesproken verloren titelkamp tegen Katie Taylor in New York afgelopen zomer: "De kamp draaide niet uit zoals we zelf wilden. We hadden meer verwacht, zeker gezien de geleverde kamp. Maar de macht van het geld beslist soms anders. In het boksen is er nog altijd wat maffia."

De leukste vragen en antwoorden:

Kaat Ureel: "Wat is jouw grootste doel in 2020?"

Delfine Persoon: "We hebben ervoor gekozen om het olympische traject te volgen. Ik hoop de Olympische Spelen te halen. De meesten denken dat ik er zeker zal geraken, maar het is toch iets moeilijks voor mij."

"Het amateurboksen over 3 ronden is een heel andere discipline. Het is alsof je na crawl nu schoolslag moet zwemmen. Of in plaats van een volledige triatlon een kwarttriatlon moet afwerken. Mijn dieselmotor is meer gemaakt voor lange afstanden. Ik ben een sloper. Ik heb 2 maanden om me voor te bereiden. Het zal krap worden, maar moeilijk gaat ook."



Remco Mincke: "Heb je geen spijt dat je wellicht geen revanche meer zal kunnen nemen op Katie Tyalor?"

Delfine Persoon: "Ik heb de deur nog niet toegedaan, maar de kranten schrijven natuurlijk wat ze willen. Maar als er morgen een mail komt met een effectief contract voor een rematch, kan ik dat nog altijd aannemen. Maar natuurlijk is mijn doel nu dat olympische traject. Daarna hoop ik zeker nog op een rematch. Maar het zal niet voor direct zijn."

Kevin Athos De Borger: "Wat is het belangrijkste: de olympische titel of de wereldkampioenentitels?"

Delfine Persoon: "Hét verschil is dat in België de Olympische Spelen meer leven dan het profboksen. Iedereen denkt dat olympisch goud hoger is dan een wereldtitel, terwijl in de bokssport de titels meer waarde hebben. Ik hoop alleen dat ik er geraak."



Karel Standaert: Wat doe je na de Spelen? Stoppen of doorgaan?

Delfine Persoon: "Dat vragen er velen. Ik bekijk het kamp per kamp. Ik word 35 jaar in januari en sukkel ook wat met mijn rug. Als het lichaam mee wil, ben ik nog niet meteen van plan om te stoppen."



Ingrid Veraghtert: "Hoe houd je dat vol: met een job naast je sport?"

Delfine Persoon: "Ik moet wel zeggen dat ik al een paar keer een waarschuwing heb gekregen van mijn lichaam, dat oververmoeid was. Ik wil dan nog wel, maar mijn lichaam niet. Een kleine 3 jaar geleden ben ik veranderd van werk. Ik werk niet meer bij de Spoorwegpolitie, maar nu bij Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie. Daar kan ik meer genieten van dagdiensten. Mijn bioritme is meer constant. En dat was een prioriteit om voort te kunnen doen."



Ruben De Pauw: "Voel je de erkenning die je verdient?"

Delfine Persoon: "Ik mag hier zeker niet klagen. De bokssport is enorm vooruitgegaan in België, is veel meer in de publiciteit gekomen. En gelukkig is zo ook het marginale van de sport weg. Iedereen dacht vroeger: boksen, oei, da's taboe, marginaal en zeker niet voor vrouwen. Iedereen durft nu te boksen. Het is geen taboe meer. Ik durfde het vroeger de eerste 6 maanden ook niet tegen mijn ouders te zeggen. De 1e keer dat ik een kampje deed, zei ik dat ik ging supporteren, maar toen kwam ik thuis met een blauw oog en hadden ze het wel door."