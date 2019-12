CCC stelt 5 duidelijke doelen: "Van Avermaet kan nog een monument winnen"

Toen BMC het in 2018 voor bekeken hield, sprong het (beperkte) geraamte van de ploeg over naar het CCC-kamp. De ploeg rond kopman Greg Van Avermaet kende weliswaar een pover eerste jaar op het hoogste niveau met amper 6 overwinningen.

In 2020 wil CCC meer scoren en ploegbaas Jim Ochowicz heeft een duidelijk plan uitgestippeld. "We willen een monument winnen. Greg Van Avermaet heeft Parijs-Roubaix in 2017 gewonnen en is zeker in staat om nog zo'n zege aan zijn erelijst toe te voegen", stelt Ochowicz.

"Met Matteo Trentin bij de ploeg hebben we nu meerdere ijzers in de voorjaarsklassiekers. Ik kijk uit naar hoe zij samen zullen rijden en ik denk dat we een agressieve en succesvolle lente zullen beleven. Het doel van een monument gaat bovendien hand in hand met onze intentie om een eendagskoers in de WorldTour te winnen in 2020, zoals Greg dit jaar in Montreal heeft gedaan."

Ook in de grote rondes wil CCC sprokkelen. "We willen een rit winnen in elke grote ronde. Aanwinsten Matteo Trentin, Ilnoer Zakarin en Fausto Masnada hebben dat dit jaar gedaan. En we willen ook een rittenkoers in de WorldTour winnen."

"Ritten in de 3 grote rondes, een rittenkoers in de WorldTour, een eendagskoers in de WorldTour en een monument. Dat zijn de 6 koersen die we willen winnen, maar een monument is natuurlijk ook een eendagskoers in de WorldTour. We hebben dus 5 grote doelen voor 2020. We hebben een talentvolle en gemotiveerde groep die hier in wil slagen."