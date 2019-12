Meylemans snelt ook in Lake Placid naar 8e plaats

Kim Meylemans deed het vooral in de eerste run goed, waar ze met 55"49 de 5e tijd neerzette. Bij de tweede afdaling moest ze vrede nemen met de 12e plaats, waardoor ze in de daguitslag wegzakte naar de 8e plaats.

De zege in de VS ging naar de Russin Elena Nikitina. Ze haalde het voor de winnares van vorige week, de Duitse Jacqueline Löling. De Oostenrijkse Janine Flock vervolledigde het podium.



Löling blijft met 435 punten wel leidster in de Wereldbeker. Flock (410) prijkt op de 2e plaats, Nikitina (409) is 3e. Kim Meylemans staat geparkeerd op de 8e plaats, met 320 punten.