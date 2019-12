Deceuninck-Quick Step trekt naar Calpe: "Belangrijk trainingskamp"

Net als de voorbije 2 jaren trekt Deceuninck-Quick Step naar Calpe in Spanje. "Dit eerste trainingskamp is heel belangrijk", zegt trainer Koen Pelgrim. "Over een maand rijdt een deel van onze kern al de Tour Down Under. Het is dus cruciaal dat ze nu de conditie opbouwen."

"Sowieso is het goed voor de hele ploeg om tijd door te brengen met elkaar, vooral met de vele nieuwe gezichten dit jaar. We willen in Calpe weer een sterke groep creëren." De 11 nieuwkomers bij de Belgische ploeg zijn Almeida, Archbold, Bagioli, Ballerini, Bennett, Cattaneo, Garrison, Steels, Steimle, Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

"De eerste 3 dagen doen we vooral fotoshoots, maar ook wat testen om te zien hoe ver de renners al staan. Na deze 3 dagen start het echte trainen en worden de renners verdeeld in groepen op basis van hun doelen", legt Pelgrim uit.