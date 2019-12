Antwerp: "Beste ploeg won", Genk: "Op deze mentaliteit bouwen"

Haroun: "Met alle respect, maar match had nooit tot verlengingen mogen gaan"

Faris Haroun stond onze man langs de lijn te woord met een kapot truitje. "Een ongelukje op het veld", lachte de Antwerp-aanvoerder, die op twee gedachten hinkte. "We hadden de wedstrijd sneller moeten afmaken, maar dit is een mooie en goede overwinning." "Ik ben ook blij voor Sinan, die na moeilijke maanden met soms wat klungelachtige doelpunten weer een beetje de "hero" is van de wedstrijd." Antwerp zelf bracht Genk weer in de match: "Inderdaad. Met alle respect, maar normaal mag deze match nooit tot verlengingen komen. Dat is onze eigen fout. Twee keer brengen we ze weer terug in de wedstrijd. Daar moeten we van leren. Maar het is wel belangrijk dat we de winning flow behouden en de Bosuil op dit moment een onoverwinnelijk bastion is."

Bolat stopt de elfmeter van Wouters.

Bolat: "Verdiende overwinning"

Sinan Bolat was samen met Dieumerci Mbokani de matchwinnaar bij Antwerp. De doelman zorgde ervoor dat Genk 2 strafschoppen miste. "Ik stop een penalty, wat zeker belangrijk is. We verdienen deze overwinning dubbel en dik. Wij waren de ploeg die altijd wou scoren en wou druk zetten." "Jammer genoeg slikken we 3 doelpunten, waaronder een snelle tegengoal. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Tegen Genk is het altijd zo geweest dat we in de laatste minuten goals slikken en dat was vandaag ook zo." "Het is jammer dat het zo lang moest duren, maar als je wint, vergeet je dat alemaal. Het belangrijkste is dat we geplaatst zijn. De beste ploeg heeft gewonnen."

Mæhle: "Op deze mentaliteit kunnen we bouwen"