Vangramberen: "Zou 4 Kristallen Fietsen uitreiken, maar zet Van Aert op 1"

"We stonden ervan versteld dat Van Aert ook massasprints kon winnen"

Ik zou dit jaar meer dan één Kristallen Fiets uitreiken. Het is ontzettend moeilijk om één renner te kiezen, omdat het stuk voor stuk kanjers zijn.

Zelf heb ik Wout van Aert toch op 1 gezet. We wisten dat hij goed op de weg kon rijden. Maar wat hij dit jaar heeft laten zien, had niemand verwacht. En hijzelf vooral ook niet, Van Aert wist niet wat hij waard was in die WorldTour-koersen van het allerhoogste niveau.



En dat begon al in Milaan-Sanremo. Ze zijn nog nooit zo snel de Poggio opgereden als dit jaar. Van Aert eindigde 6e in zijn eerste Milaan-Sanremo, maar was kapot van ontgoocheling. Van Aert wist toen al dat er nog wat opzat, dat heeft hij later in het seizoen nog bewezen.

Van Aert heeft nog heel wat moois laten zien in de Vlaamse klassiekers. Hij eindigde 2e in Harelbeke en liet in Gent-Wevelgem iedereen verstikken in zijn wiel op de Kemmelberg.

Maar dan moest het strafste nog komen voor Van Aert: het Critérium du Dauphiné. De Tour-renners zitten daar al op 98 procent van hun kunnen. Van Aert won tegen de klok en zette een monsterlijk goede tijdrijder zoals Dumoulin op flinke achterstand.

En in diezelfde Dauphiné zette Van Aert ook nog eens een massasprint naar zijn hand. Het was wel niet tegen de allersnelste sprinters, maar we stonden er wel van ersteld dat Van Aert massasprinten kon winnen.