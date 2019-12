Redder van Stig Broeckx stopt op zijn 27e met koersen

Bij Cofidis mocht Loïc Chetout 5 jaar lang proeven van het profbestaan. Winnen deed hij nooit, maar de 27-jarige Fransman deed iets veel mooiers: 3 jaar geleden redde hij het leven van Stig Broeckx.

Toen Broeckx zwaar ten val was gekomen in de Ronde van België bleef Chetout bij onze onfortuinlijke landgenoot en diende hij Broeckx de eerste zorgen toe.

"We droegen niet hetzelfde shirt, we reden niet in dezelfde ploeg, maar op zulke momenten telt de koers niet en denk je aan het leven van een ander", zei Chetout na afloop aan Sporza.

Maar op zijn 27e hangt Chetout dus zijn fiets aan de wilgen. Gisteren wuifde hij zijn collega's uit tijdens een criterium op Franse bodem.