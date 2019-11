De geruchten rond de mogelijke transfer van Ibrahimovic swingen de pan uit en Zlatan zelf is er ook niet vies van een vals geruchtje de wereld in te sturen. Om onszelf op te warmen op een nieuw Zlatan-avontuur hebben we 10 uitspraken op een rijte gezet. Aan jou om uit te maken of de Zweed ze daadwerkelijk heeft gezegd.