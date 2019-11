Dit zijn de scenario's voor de Belgian Cats bij de olympische loting

Oostende is één van de vier gaststeden voor de kwalificatietoernooien. Het is hierdoor al zeker dat België zeker niet uitkomt tegen Frankrijk, Servië en China, de andere gastlanden. De Cats kunnen ook Europees kampioen Spanje niet tegenkomen, dat sowieso in de groep van China terechtkomt.

Zo is de kans 1 op 2 dat de Belgische vrouwen Japan treffen. Net als wereldkampioen VS is Japan al geplaatst, maar speelt het het kwalificatietoernooi als voorbereiding. Japan mag niet in de groepen van China, Australië en de Verenigde Staten belanden.

Wat ook vastligt, is dat de 2 Afrikaanse landen in dezelfde poule moeten spelen, dat elke groep maximaal 2 Europese landen mag bevatten en dat Brazilië niet mag uitkomen tegen de Verenigde Staten of Canada. Door al die regels zijn er nog 12 mogelijke groepen voor de Belgian Cats: 3 met de VS, 6 met Australië en 3 mogelijke poules met Canada.