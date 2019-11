Wietse Bosmans mag opnieuw vieren tijdens rondreis door Europa

Het is een opmerkelijk verhaal: voormalig crosstalent Wietse Bosmans zit dit seizoen zonder ploeg en reist daarom op eigen houtje Europa af om UCI-punten te kunnen sprokkelen. De tweevoudige vicewereldkampioen bij de beloften won midden oktober al twee moddercrossen in Zweden en sloeg vandaag opnieuw toe.



De volgende halte op Bosmans' rondreis was dit weekend Slowakije. De 27-jarige renner soleerde oppermachtig naar de zege in de Grote Prijs van Košice en hield aan de aankomst een minuut over op een andere landgenoot, Seppe Rombouts. Het is de derde seizoenszege voor Bosmans.

Zijn zege in Košice, een wedstrijd op C2-niveau, levert Bosmans opnieuw 40 UCI-punten op. Ter vergelijking, een zege in de WB levert 200 punten op en een zege in de Superprestige of in de DVV-Trofee, wedstrijden op C1-niveau, levert 80 punten op. Die 40 vers gesprokkelde punten brengen hem opnieuw een stap dichter bij zijn doel: meedoen aan een WB-manche.

Om daarin te slagen moet Bosmans in de top 50 van de UCI-ranking terechtkomen. Bosmans stond voor dit weekend op plaats 62. Na zijn zege in Slowakije zal hij rond de top 55 terechtkomen. Er lijkt dus licht aan het einde van de tunnel te komen voor Bosmans. Wordt vervolgd.