BORA-hansgrohe verwelkomt Jean-Pierre Heynderickx: "Wellicht ingezet in Vlaamse koersen"

Jean-Pierre Heynderickx en de Duitse coach Hendrik Werner vangen het vertrek op van Patxi Villa, met wie de samenwerking is beëindigd.

"Met Jean-Pierre halen we een heel ervaren sportdirecteur binnen, die vooral met betrekking tot de Belgische wedstrijden bijkomende know-how zal leveren", zegt teammanager Ralph Denk. BORA-hansgrohe is het team van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan en sprintbom Pascal Ackermann. Er rijden geen Belgen.

"Ik was einde contract bij Team Dimension Data. Ik was daarom ook in beeld gekomen bij andere WorldTour-ploegen. BORA-hansgrohe was daar één van. Mijn keuze was dan ook snel gemaakt, ik kon me heel snel terugvinden in de structuur die op poten stond binnen het team", stelt Heynderickx, die op 1 januari 2020 in dienst treedt.

"We gaan nu voort mijn programma bepalen binnen de ploeg. Ik neem aan dat ik zal ingezet worden voor de Vlaamse koersen, maar ook andere wedstrijden hebben voor mij geen geheimen meer. Zeker niet als je al die jaren als sportdirecteur in het wereldje rondloopt", aldus Heynderickx.