Bale viert EK-ticket met vlag die in Madrid wenkbrauwen zal doen fronsen

Wales moest winnen van Hongarije om het laatste rechtstreekse ticket voor Euro 2020 te bemachtigen en dankzij 2 goals van Ramsey lukte dat ook. Het was dan ook groot feest na de match in Cardiff.

Bale, die 89 minuten meedeed, kreeg een Welshe vlag in de handen geduwd van een supporter - met de boodschap "Wales. Golf. Madrid. In die volgorde". De 30-jarige sterspeler kon er samen met zijn teammaats hartelijk om lachen.

De woorden verwijzen naar een interview dat ex-Real-vedette Pedja Mijatovic in een Spaanse krant gaf. De oud-spits zei dat de focus van Bale niet bij zijn club zit: "Hij denkt eerst aan Wales, dan aan golf en dan aan Madrid. Ik heb niet met hem gesproken, maar zo komt hij over."

Dat was natuurlijk koren op de molen voor de fans in het Cardiff City Stadium. Die maakten er een liedje van: "Gales, golf, Madrid" en eentje had een vlag gemaakt. Bale vond het allemaal wel grappig: "We willen dat de fans doen wat ze altijd doen: ons steunen, zingen en de 12e man zijn."

Afwachten wat ze daarvan vinden bij Real. Bale blesseerde zich bij de vorige interlandbreak een maand geleden en speelde in die periode niet voor Madrid. Zaterdag deed hij een uur mee tegen Azerbeidzjan, gisteren bijna de hele match. De fans weten het wel: na Kerstmis is hij weg uit de Spaanse hoofdstad.