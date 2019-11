Bolingo werkt aan comeback: "Niet veel tijd meer om Spelen te halen"

Cynthia Bolingo veroverde begin maart zilver op het EK indoor op de 400 meter, maar daarna hield een achillespeesblessure haar tijdens de zomer van de atletiekpiste. "Het was een seizoen met 2 gezichten. Het begin van het seizoen was buitengewoon, maar ik ging van topniveau naar niets. Dat was mentaal erg lastig."

"Ik zei tegen mezelf: "Je carrière is niet voorbij. Er komt een olympisch jaar aan." Ik probeer nu op het positeve te focussen. Ik ben op de goeie weg", zegt de 26-jarige Brusselse.

"Ik kan opnieuw lopen, maar een volledige training afwerken lukt nog niet. Ik bekijk het stap per stap, dan zien we wel hoe ik in de zomer zal zijn. Er is wel niet veel tijd meer om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen." Bolingo gaf al aan dat het WK indoor in Nanjing (13-15 maart) wellicht te vroeg komt.