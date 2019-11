Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo hangt helm aan haak: "Berg was te hoog"

Lorenzo kende zijn grootste successen in de MotoGP op een Yamaha, waarmee hij van 2008 tot 2016 rondreed. In 2010, 2012 en 2015 mocht hij zich wereldkampioen noemen. Op een Aprilia was hij ook twee keer 's werelds beste in een klasse lager in 2006 en 2007.

Lorenzo, die na Yamaha voor Ducati (2017-2018) en Honda (2019) reed, ligt nog een jaar onder contract bij Honda, maar een miserabel seizoen luidt het vroegtijdig einde van zijn loopbaan in. Valpartijen, blessures en een gebrek aan vertrouwen in zijn machine lieten hem de beslissing nemen. "De berg was zo hoog geworden dat ik niet meer de kracht en de motivatie kon vinden om te blijven klimmen", legde Lorenzo met tranen in de ogen uit.

Lorenzo staat pas 19e in het WK met amper 25 punten, tegenover 395 voor zijn Honda-ploegmaat Marc Marquez, die zich voor de 6e keer tot wereldkampioen kroonde. Lorenzo won al meer dan een jaar niet meer.

Sinds 2002 tufte Lorenzo meer dan gemiddeld snel door 18 seizoenen. "De jaren bij Yamaha waren de beste uit mijn carrière. Toen ik in 2017 overstapte naar Ducati gaf dat vuur aan mijn movitatie, hoewel de uitslagen in het begin slecht waren." In 2018 won hij wel de GP van Italië, Catalonië en Oostenrijk.

"Toen ik naar Honda mocht, was dat een nog grotere boost. Het is de droom van elke rijder. Maar blessures hadden een impact op mijn resultaten. Net als een motor die me niet echt lag."