Wereldkampioenen Desisa en Chepngetich verkozen tot beste marathonlopers van het jaar

Hun wereldtitel in extreme weersomstandigheden in Doha was zonder twijfel doorslaggevend in deze verkiezing.

Zo kenden bij de mannen de Keniaan Eliud Kipchoge, die in Wenen als eerste man ooit onder de 2 uur dook, en bij de vrouwen de Keniaanse Brigid Kosgei, die het wereldrecord verpulverde in Chicago, ook een uitzonderlijk jaar.

Desisa en Chepngetich treden in de voetsporen van respectievelijk Kipchoge en Gladys Cherono.