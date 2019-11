Barst in pols van Ramette zorgt voor 1e selectie voor Leblon (19) bij Cats

"Elise Ramette heeft een kleine barst in haar pols", legde bondscoach Philip Mestdagh zaterdag uit. Haar vervangster Emmeline Leblon is slechts 19 jaar en wordt opgeroepen voor de eerste keer in haar carrière.

Ze werd met de Belgische jeugdselectie Europees kampioen in 2017 (U18). Deze zomer eindigde ze 4e op het WK (U19) en ook vierde op het EK (U20).

Donderdag neemt België het op tegen Oekraïne (20u30) in Charleroi. De tweede wedstrijd vindt plaats op 17 november (16u00) in Helsinki tegen Finland. Portugal is het vierde team uit groep G.