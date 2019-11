Belgian Cats zien opmars beloond met plaats in top 10 van de wereld

Het FIBA-klassement baseert zich voortaan op alle wedstrijden die de basketbalteams afwerken, en niet alleen op eindstanden op Europese, mondiale en olympische toernooien. Op het EK eindigden de Belgische vrouwen vorige zomer als 5e.

De Belgian Cats spelen deze maand interlands tegen Oekraïne (14/11) en Finland (17/11) in de voorrondes van het Europees kampioenschap in 2021 in Spanje en Frankrijk. Beginnen volgend jaar kunnen ze geschiedenis schrijven. Dan proberen de Cats zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.