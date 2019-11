6 snelle over Hamilton - "Wees maar zeker dat nummer 7 in z'n hoofd zit"

1. Wie kon Hamilton iets doen dit seizoen?

Sammy Neyrinck (Sporza): "In 19 Grote Prijzen stond Hamilton dit jaar maar twee keer niet op het podium, 17 podiumplaatsen dus en 10 keer als winnaar. En Hamilton had niet altijd de poleposition of een startplaats op de eerste rij nodig om daar in te slagen." "Toegegeven, voor een stuk heeft hij kunnen profiteren van het geknoei bij Ferrari. De Italianen hebben verschillende overwinningen te grabbel gegooid." Kris Wauters (Play Sports): "Er was helemaal niets te doen aan Hamilton dit seizoen. Hij heeft een fantastisch seizoen gereden. Ploegmaat Valtteri Bottas kwam in de eerste 4 races van het seizoen heel goed uit de verf, maar dan heeft Hamilton 5 of 6 GP's fantastisch gereden. Toen was alweer duidelijk dat Bottas tweede viool zou spelen." Neyrinck: "Bottas is de ideale ploegmaat van Hamilton. De Fin is zeker niet zo sterk als zijn voorganger Nico Rosberg. Daar had Hamilton veel meer moeite mee, maar hij is een geboren winnaar, een doorbijter. Hamilton geeft nooit ofte nimmer op."

2. Komt er ook een 7e wereldtitel?

Wauters: "Hamilton kan het record van Schumacher zeker evenaren of zelfs verbeteren. Hij is 34 jaar en hij zit op de top van zijn kunnen. Hamilton is ervaren, bloedsnel, agressief en assertief genoeg en hij maakt nauwelijks fouten. Volgend jaar is de Brit zeker weer kandidaat-wereldkampioen." Neyrinck: "6 wereldtitels in 13 jaar tijd is een ijzersterk gemiddelde. Een 7e

zit er zeker nog in voor Hamilton. En dus, ja, hij maakt heel veel kans op een evenaring van het recordaantal dat nu nog op naam staat van Michael Schumacher." "Hamilton heeft al meermaals gezegd dat hij daar allemaal niet mee bezig is, maar wees er maar zeker van dat het magische cijfer 7 al enige tijd ergens in zijn achterhoofd geparkeerd staat."

3. Kan Hamilton tippen aan Schumacher?

Wauters: "Het is altijd moeilijk om racers uit verschillende tijdperken te vergelijken. Schumacher was zonder twijfel een fantastische racer. Ik heb fenomenale Grand Prixs van hem gezien, qua stuurkunsten kunnen ze dus aan elkaar tippen."

Neyrinck: "Hamilton vergelijken met iemand als Michael Schumacher hoeft niet voor mij, omdat ze niet van dezelfde generatie zijn. Schumacher vergelijk je ook niet met wijlen Juan Manuel Fangio." Wauters: "Je moet eerlijk toegeven dat Schumacher minder concurrentie had in zijn eigen team. Rubens Barrichello en Eddie Irvine zijn toch een categorietje lager dan de ploegmaats van Hamilton: Alonso, Button, Rosberg, Bottas..." "Bij Ferrari was Schumacher ook altijd de enige kopman, de nummer 2 reed in zijn dienst. Bij Mercedes mag iedereen racen. Pas als Hamilton zich sterker toonde en een puntenkloof had, werden er soms beslissingen in zijn voordeel genomen. Schumacher had het iets gemakkelijker. Daarom schat ik Hamilton iets hoger in."

4. Wie steekt hem een stok in het wiel?

Neyrinck: "Hamilton is de beste rijder van zijn generatie. Beter dan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bijvoorbeeld. Wie de beste rijder van de volgende generatie zal zijn, dat zullen de nog zeer jonge heerschappen als Max Verstappen en Charles Leclerc onderling moeten uitvechten. En dan zullen ze ondertussen ook nog Lewis Hamilton in hun buurt moet dulden."

5. Waar eindigt het meesterwerk van Hamilton?

Neyrinck: "Hamilton heeft zeker nog nieuwe doelstellingen voor ogen. Hij ziet zichzelf al jaren als een pionier in de mondiale sport. Net als golfer Tiger Woods en de zusjes Williams in het vrouwentennis heeft hij baanbrekend werk verricht in een nog steeds zeer blanke sportwereld. En hij wil die pioniersrol nog lange tijd behouden." Wauters: "In 2021 wordt het afwachten welk team de nieuwe regels het het beste interpreteert in het ontwerp van de bolide. Maar Mercedes is een topteam met veel intelligente ingenieurs, ze zullen zeker met een machine komen die kan meedingen voor de prijzen." "Of we dan volgend jaar op meer spanning mogen rekenen? Mercedes kan niet blijven verbeteren, terwijl er bij Honda en misschien ook Ferrari nog marge zit. Volgend seizoen zou het dus wel eens dicht bij elkaar kunnen liggen."



6. Wat heeft Vandoorne met Hamiltons succes te maken?