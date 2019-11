Emotionele Ilaimaharitra krijgt geel na match: "Hij was slachtoffer van racisme"

Vreemd moment na de match tussen KV Mechelen en Charleroi. Hoewel de match sportief verlopen was, werd er opeens geduwd en getrokken tussen spelers en stafleden. Hoofdrolspeler was Marco Ilaimaharitra, die van scheidsrechter Lardot nog geel kreeg.

Pas na de match werd duidelijk waar het tumult om draaide. "Tijdens de match was Marco al slachtoffer van racistische gezangen en kreten", vertelde Pierre Yves Hendrickx, secretaris van Charleroi, na de match.

"Hij heeft de scheidsrechter daarover aangesproken. Scheidsrechter Lardot zei dat hij het niet had gehoord, maar hij heeft wel de wedstrijdverantwoordelijke aangesproken. Die heeft zich voor de bewuste tribune gezet om te luisteren. Er was blijkbaar niets meer tijdens de match tot na het laatste fluitsignaal."

"Dan heeft Marco opnieuw iets gehoord. Dat heeft hem geënerveerd en tot enkele gebaren aangezet. De ref heeft hem daarvoor bestraft met geel voor zijn gebaren. Hij was heel geëmotioneerd. Dat is normaal. Dit hoort niet bij het voetbal."

De gele kaart die Ilaimaharitra kreeg is niet zonder gevolgen. Het is zijn vijfde gele kaart en dus volgt een automatische schorsing. "De sfeer in Mechelen staat bekend om goed te zijn, maar wat vandaag gebeurd is, is spijtig en moet veroordeeld worden."

"Voor Marco heeft deze kaart ook consequenties. De ref zei dat het niet zijn taak is om naar gebaren of geluiden van fans te kijken en te luisteren. Hij moet focussen op de match. Voor de rest is de "match delegate" verantwoordelijk."