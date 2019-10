Luik kan nog altijd geen beroep doen op zijn buitenlandse spelers

Luik zat in een WCO-procedure - de wet op continuïteit van de onderneming - en mocht daardoor dit seizoen voorlopig geen buitenlanders opstellen. De club meldde vorige dinsdag dat het reorganisatieplan was bekrachtigd, waardoor "de sport weer voorrang kreeg".

Maar dat goede nieuws was blijkbaar iets te voorbarig. Luik zegt vandaag dat de hemel nog altijd niet helemaal is opgeklaard.

De geplaagde club kan in de administratieve rompslomp zijn buitenlandse spelers nog altijd niet inzetten en schakelt de hulp in van de Waalse regering, maar een eventuele oplossing zal ten vroegste over een week volgen. Dat betekent dat Luik vrijdag tegen Mechelen nog altijd zonder buitenlanders in actie moet komen.