Competitie start 12 dagen na het EK, nu al rust ingepland voor Europese matchen

Net zoals dit jaar wordt de eerste competitiematch in 2020 afgetrapt in het laatste weekend van juli. Dat wordt dus op vrijdag 24 juli, twaalf dagen na de finale van het EK in Londen. "We beginnen er zoals gebruikelijk vroeg aan", vertelt Pierre François, CEO van de Pro League. Nieuw is dat de kalendermanager in de planning voor volgend seizoen al rekening houdt met eventuele kwalificatiewedstrijden voor de Europa League en de Champions League. "Dit jaar was het moeilijk om onze clubs rust te geven met het oog op de Europese campagne. Voor volgend seizoen voorzien we alvast een week uitstel van de vijfde speeldag." Daar zullen de clubs blij mee. Dit seizoen kregen Club Brugge, AA Gent en Antwerp in augustus al extra rust om zich te beter te kunnen voorbereiden op de strijd voor Europees voetbal. Hoewel er geen gaatjes te vinden waren in de kalender werden hun competitiematchen voor de heenwedstrijd in de laatste voorrondes uitgesteld. Antwerp-AA Gent werd verplaatst naar donderdag 21 november. Een datum voor Charleroi-Club Brugge is er nog steeds niet.

300.000 euro voor arbitrageplan: "VAR goed begeleiden"

De Raad van Bestuur van de Pro League overlegde ook over het masterplan arbitrage dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had opgesteld. De profclubs leggen voor het plan 300.000 euro op tafel. "Onze arbitrage lijkt op de goede weg. Vooral de VAR moeten we goed blijven begeleiden." De Pro League wou graag een vertegenwoordiger in het scheidsrechtersdepartement, maar dat strookte niet met de regels van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Pro League, die het grootste deel van de financiering voor zijn rekening neemt, zocht en vond daarom een creatieve oplossing. Er werd een Liaison Commissie opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Pro League en de KBVB over de arbitrage in gesprek kunnen gaan. Namens de Pro League zetelt CEO François samen met ex-scheidsrechter Luc Wouters. Het is de bedoeling dat de clubs hun verzuchtingen over de arbitrage voortaan via de Liaison Commissie kenbaar maken. Het nieuwe orgaan kijkt onder meer toe op de ontwikkeling van de semiprofessionele refs, de VAR en de aanwerving van nieuwe scheidsrechters.

Clearinghouse kan wellicht deze zomer opgestart worden