Maaseik krijgt CL-reus Kazan over de vloer, Roeselare tegen Poolse kampioen

Maaseik werd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar de loting vandaag plaatsvond, ingedeeld in groep C. De landskampioen krijgt met zesvoudig CL-winnaar Zenit Kazan (Rusland) een absolute topclub over de vloer. De Limburgers spelen ook nog tegen Halkbank Ankara uit Turkije en Jastrzebski Wegiel uit Polen.

Roeselare, die andere Belgische vertegenwoordiger in de CL, zit in groep E met Zaksa Kedzierzyn-Kozle, het ex-team van Sam Deroo en de kampioen van volleybalnatie Polen, Friedrichshafen uit Duitsland en een ploeg uit de kwalificaties.

Maaseik-coach Joel Banks beseft dat het niet gemakkelijk wordt. "Als Belgisch team weet je dat je in de Champions League te maken krijgt met het kruim van het Europese volleybal."

"De voorbije seizoenen gingen in onze arena meerdere Europese topploegen onderuit. We willen het thuispubliek verwennen en proberen te genieten van dit avontuur. Thuis moeten we altijd iets meer kunnen."