Clement: "Felicitaties gekregen van PSG voor eerste uur"

"We hebben gevoetbald zoals we de voorbije weken en maanden hebben gevoetbald. Alleen hebben we gezien dat er nog een niveautje hoger ook is. Daar is niets mis mee. We zullen ons hier snel overheen zetten. Zondag is er ook geen Mbappé als tegenstander."

"Ik ben dan ook tevreden over dat eerste uur. In het laatste halfuur viel alles wel uit elkaar. Ze moeten nog leren over die teleurstelling van de 2e goal heen te stappen en de opdrachten te blijven uitvoeren. Als je maar 1% minder bent, straft PSG dat af. Daarom zijn ze ook top 3 in Europa."

Ondanks de 0-5 kreeg Club-coach Philippe Clement lof van zijn collega Tuchel én van de voorzitter van PSG. "Ze hebben me gefeliciteerd voor dat eerste uur, want er zijn maar weinig ploegen in Frankrijk die zo tegen hen voetballen. Het is ook de enige manier om iets tegen dit PSG te halen."

Vanaken: "0-5 is toch iets te zwaar"

"In de eerste helft deden we nog goed mee", analyseert Hans Vanaken de match. "We hadden nog min of meer controle en konden hen ook onder druk zetten. Tot aan de 16 was alles oké, maar de laatste pass of actie was telkens net niet goed genoeg."

"In de tweede helft konden we die druk niet meer zetten en liepen we te vaak achter de bal. Mbappé maakt dan het verschil. Dat is een van de beste spelers ter wereld, daarvan kun je dat verwachten. Dit was van een ander niveau, daar moeten we ons bij neerleggen. Al is 0-5 misschien toch iets te zwaar."