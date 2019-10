Bayern München moet Süle lang missen door zware knieblessure

Süle is in het Bayern München van Niko Kovac een onbetwiste basisspeler. De 24-jarige Duitse international is één van de steunpilaren achterin. In het duel met Augsburg (2-2) moest Süle gisteren al na twaalf minuten naar de kant met een knieblessure.

Vandaag kwam het (harde) verdict na verdere onderzoeken. Süle heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd en wordt vandaag al geopereerd.

Wellicht kan hij meerdere maanden niet spelen voor Bayern München en de Duitse nationale ploeg. Voor bondscoach Joachim Löw is het een nieuwe opdoffer na de eerdere knieblessure voor Leroy Sané.