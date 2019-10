Yannick Ferrera was in ons land laatst aan de slag bij Waasland-Beveren, waar hij vorig jaar de bons kreeg. Daarvoor was hij onder meer coach van Charleroi, Sint-Truiden, Standard en KV Mechelen.

Voor de 39-jarige Ferrera wordt het niet zijn eerste avontuur in Saudi-Arabië. In 2011 en 2012 was hij er al assistent van Michel Preud'homme bij Al-Shabab.