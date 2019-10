Aernouts, 9e in Hawaï: "Had niet die superdag, maar finaal toch tevreden"

"Ik heb dat nog al meegemaakt in het zwemmen, maar ik zat toch zeker minder in de wedstrijd dan vorig jaar. Ik was iets eenzamer in het fietsen en het lopen. Vooraan hebben ze er ook echt een lastige wedstrijd van gemaakt, dus duurde het lang voor ik in de wedstrijd kwam."

Vooral het zwemmen speelde hem parten, hij kwam bijna 10 minuten na de eersten uit de oceaan. "Ik maakte niet zo'n goeie start in het zwemmen en ik ben al geen goeie zwemmer. Ik belandde vrij snel achteraan in de groep, dan scheurde die ergens en was ik niet mee."

"Het was mijn 8e keer, dus ik heb wel al wat meegemaakt hier. Het is altijd een beetje wachten op die superdag, maar vandaag had ik die zeker niet. Dus moest ik er gewoon iets harder voor werken en duurde de wedstrijd iets langer dan vorig jaar voor mij. Uiteindelijk ben ik nog tevreden met mijn top 10."

Aernouts sprong gisteravond als enige Belgische prof in het water. Dik 8 uur later liep hij als 9e door de finish. De ochtend op Radio 1 belde hem op: "Ik had zeker op meer gehoopt dan die 9e plaats, maar ik weet dat Hawaï een speciale wedstrijd is."

"Blijven vechten is een van mijn sterktes"

In de afsluitende marathon raapte Aernouts nog heel wat concurrenten op. "Al voelde ik me vandaag vooral sterk op de fiets. In de marathon sneuvelen er altijd heel wat atleten vooraan die te enthousiast waren bij het zwemmen of fietsen. Dat was vandaag mijn geluk."

"Ik ben ook blijven doorbijten. Vooral daarom ben ik blij dat ik toch nog de top 10 haal. Dat is een beloning voor het blijven vechten, als het iets moeilijker gaat. Dat is een van mijn sterktes. Zelfs in een verloren positie is het de moeite om het te blijven opbrengen, uiteindelijk haal ik zo de top 10. Dit is weer een goeie ervaring om de volgende keer als het minder goed gaat te blijven doorbijten."

Net als vorig jaar liep de top 2, toen met Aernouts op 2 achter Patrick Lange, onder de 8 uur. Waren de omstandigheden vergelijkbaar? "Het was zeker lastiger dan vorig jaar, bijvoorbeeld met meer wind bij het fietsen. Frodeno was enorm sterk vandaag. Vorig jaar moest hij afzeggen met een blessure en het jaar ervoor werd hij tijdens de race geplaagd door een letsel. Ik denk dat hij gewoon wou laten zien dat hij het nog kan in Hawai en dat hij onklopbaar is. Iedereen is het erover eens dat hij buiten categorie was vandaag."