F1 verschuift kwalificaties voor GP Japan naar zondag door tyfoon

Hagibis is een tyfoon (of orkaan) van categorie 5, de zwaarste categorie. Tussen zaterdag en zondag zou de superstorm het westen en oosten van Japan bereiken, berekende het Japanse KMI. Het weeragentschap heeft iedereen in Japan aangeraden om de nodige maatregelen te nemen. De belangrijkste: blijf vooral binnen.

De F1-organisatie ziet zich "door de voorspelde impact van tyfoon Hagibis genoodzaakt om alle race-activiteiten van zaterdag 12 oktober te cancellen", luidt het in een persbericht.

Als het weer het toelaat, wordt de kwalificatiesessie van zaterdag ingehaald op zondagochtend. De derde oefensessie op zaterdag vervalt volledig. De wedstrijd blijft zoals gepland om 14u lokale tijd. Mochten de kwalificaties niet kunnen doorgaan, dan bepaalt de uitslag van de 2e oefenritten van vandaag de startgrid.

Valtteri Bottas was zowel in de eerste als de tweede oefensessie de beste. Twee keer ging de Mercedes-Fin zijn teammaat en WK-leider Lewis Hamilton vooraf. Max Verstappen (Red Bull) volgde op drie, Ferrari-rijders Charles Leclercq en Sebastian Vettel waren vier en vijf.

Het is niet de eerste keer dat de Japanse Grote Prijs gehinderd wordt door slecht weer. In 2014 viel de regen met bakken uit de lucht tijdens de race. In 2004 en 2010 werden de kwalificaties ook al eens uitgesteld tot zondagochtend.

De tyfoon zou Japan vanaf vrijdag teisteren met hevige regens. Door de hoge golven en waterstanden van de Pacifische Oceaan wordt ook gewaarschuwd voor overstromingen.