Kevin Borlée klokt op een na snelste chrono in slotronde

Na 11 jaar zwoegen heeft Kevin Borlée gisteren de allereerste medaille binnengehaald voor de Belgian Tornados op het WK atletiek (outdoor). De 31-jarige slotloper deed dat net niet met de snelste chrono. Met 44"2 moest Borlée enkel de Amerikaan Rai Benjamin voor zich dulden. De 22-jarige hordeloper liep naar de wereldtitel in 44"1.

Kevin Borlée onderstreepte gisteren in de WK-finale zijn status als snelste Tornado. Op het WK van Peking in 2015 knalde hij als 3e loper naar zijn allerbeste chrono: 43"58.

In de individuele 400 meter blijft zijn tweelingbroer Jonathan wel de snelste. Op de Olympische Spelen van 2012 liep hij 400 meter in 44"43. Kevin Borlée klokte in datzelfde jaar zijn persoonlijk record: 44"56.