Waarom Standard tussen hoop en wanhoop naar Londen trekt

Wanhoop: zwarte bladzijde en Mister Europa League

In het Emirates Stadium staat vanavond de koppositie in groep F van de Europa League op het spel. Standard en Arsenal wonnen beide hun openingsmatch. Niet alleen op basis van budget en reputatie is Arsenal huizenhoog favoriet, ook de geschiedenis biedt Standard geen leuke herinneringen.

De twee clubs speelde in Europees verband al vier keer tegen elkaar. Arsenal won elke keer. Het is vooral het tweede duel dat in de geschiedenisboeken van beide clubs staat neergeschreven.

De 0-7-nederlaag op 3 november 1993 van het Standard van trainer René Vandereycken is enerzijds de zwaarste Europese nederlaag van Standard ooit in eigen huis. Anderzijds is het ook de grootste Europese uitzege van Arsenal in de geschiedenis van de club. Bij Arsenal speelden toen onder meer Seaman, Adams en Keown.

Arsenal en Standard speelden de laatste keer tegen elkaar in november 2011. Standard verloor toen met 2-0 na goals van Nasri (nu Anderlecht) en Denilson (die Bolat verraste). Huidig Arsenal-trainer Unai Emery zat toen nog op de bank bij Valencia, dat in de Europa League zou sneuvelen tegen latere winnaar Atletico Madrid.

Emery is ondertussen "mister Europa League" bij uitstek. De Spanjaard heeft de meeste matchen in de Europa League op de teller van alle trainers. Tegen Standard wordt het match 77. Hij won het toernooi ook drie keer op rij met Sevilla. Ervaring zat dus.