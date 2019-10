Italië (en België) rouwt om Mapei-baas en Sassuolo-voorzitter Giorgio Squinzi

Giorgio Squinzi was de baas van Mapei, een bedrijf in bouwproducten dat opgericht werd door zijn vader Rodolfo. Die had een verleden als profrenner, waardoor Giorgio Squinzi gepassioneerd raakte door de koers. Van 1993 tot 2002 was Squinzi met Mapei de hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg.

Met onder meer Patrick Lefevere als manager en renners als Museeuw, Ballerini en Tafi was Mapei in die periode bijzonder succesvol in de klassiekers.

Na zijn vertrek uit de wielerwereld stortte Squinzi zich op het voetbal. Hij was een uitgesproken Milan-fan, maar zwaaide sinds 2002 de plak bij Sassuolo. Die club groeide onder zijn bewind uit tot een volwaardige eersteklasser in Italië.

Squinzi was al een poosje ziek en overleed woensdag op 76-jarige leeftijd in een Milanees ziekenhuis waar hij al enkele weken verbleef.