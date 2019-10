Deelnemen is belangrijker dan winnen: Qatarese atlete loopt WK-race op haar tempo

Mariam Farid nam op het wereldkampioenschap atletiek deel aan de 400 meter horden. Ze deed dat met een gesluierde outfit.

"Ik loop hier om hordes te nemen", zei Farid achteraf met gevoel voor beeldspraak. "Met mijn deelname wil ik jongeren inspireren en de opvattingen over gesluierde atletes uit het Midden-Oosten veranderen. Want niet iedereen is het gewoon om ons zo te zien sporten."

"Vaak zie ik aan hun gezicht dat ze verrast zijn en dan stel ik mezelf de vraag: "Choqueer ik nu door met een sluier te lopen?""

Farid liep de lage horden onder het motto: "Deelnemen is belangrijker dan winnen." In de eerste reeks werd ze 7e, op 15 seconden van de Amerikaanse winnares McLaughlin (54"45). Met 1'09"49 verbeterde Farid wel haar persoonlijk record met een seconde.